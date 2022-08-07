Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) провела первый испытательный запуск ракеты-носителя Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба ISRO.

В космическом центре им. Сатиша Дхавана isro.gov.in

Запуск состоялся со стартовой площадки Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В качестве полезной нагрузки во время испытательного запуска использовался спутник дистанционного зондирования Земли и студенческий спутник AzaadiSAT.

«Завершён первый полёт SSLV. Все этапы прошли в штатном режиме, на последней стадии наблюдалась потеря данных. Проводится анализ, более подробная информация будет представлена в ближайшее время», — сообщили в ISRO.

Высота SSLV составляет 34 метра, диаметр — 2 метра. Этот носитель разработан для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 500 кг. В Индии рассчитывают с помощью новой ракеты улучшить своё положение на мировом рынке космических запусков за счёт сравнительно низкой стоимости запуска лёгких космических аппаратов.

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