Донецк, , 10:06 — REGNUM ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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