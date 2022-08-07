Лас-Вегас, США, , 09:54 — REGNUM Для освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находит в России под стражей за перевозку наркотических средств, Вашингтон готов пойти на «экстраординарные» меры. Об этом 6 августа заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе, трансляция которого велась на американском видеохостинге YouTube.

Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам Жан-Пьер, российской стороне якобы было сделано «существенное» предложение по этому вопросу и потому администрация США настроена на то, чтобы продолжать обсуждение вопроса об обмене заключёнными на уровне правительств.

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры… чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа российский сенатор Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале, что правящий в США финансово-политический неолиберальный супер-клан мешает переосмыслению американской внешней политики.