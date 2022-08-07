Луганск, 7 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Пожар в многоэтажном жилом доме в Алчевске (ЛНР) начался в результате попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по н. п. Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS (одна ракета). В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом», — отмечается в сообщении.

Удар был зафиксировали в 18:45 мск 6 августа. ВСУ применили для атаки по Алчевску РСЗО HIMARS. О жертвах не сообщается.