В Челябинской области число ковид-пациентов снова превысило две тысячи
Челябинск, 7 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Челябинской области продолжается рост числа пациентов с COVID-19. Это следует из сообщения оперштаба региона на 7 августа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За сутки в регионе выявили ещё 230 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 115 человек, а скончался один. Всего больных ковидом насчитывается 2025.
С начала пандемии в регионе обнаружили 339 840 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 328 660 пациентов.