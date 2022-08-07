Челябинск, 7 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Челябинской области продолжается рост числа пациентов с COVID-19. Это следует из сообщения оперштаба региона на 7 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе выявили ещё 230 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 115 человек, а скончался один. Всего больных ковидом насчитывается 2025.

С начала пандемии в регионе обнаружили 339 840 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 328 660 пациентов.