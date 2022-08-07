Чита, , 09:53 — REGNUM В Забайкальском крае общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 170 153. За сутки выявлен 91 новый носитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 167 105 пациентов, в том числе десять за сутки. В стационарах, по данным на 7 августа, лечатся четыре ковид-пациента в тяжёлом состоянии. Всего в регионе COVID-19 унёс жизни 2 683 человек.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 349 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отметили в правительстве.