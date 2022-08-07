Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Во многих аспектах США стали страной третьего мира. Об этом заявил экс-президент страны Дональд Трамп."Мы во многих отношениях государство третьего мира. Страна, чья экономика барахтается, … магазины не заполнены, посылки не доходят, и чья система образования находится в конце любого списка», — отметил он, выступая на Конференции консервативных политических действий.

Дональд Трамп (С) ИА REGNUM

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По его мнению, США «больше не уважают и не слушают в мире». Два года назад, когда он был президентом, «ситуация была кардинально другой», считает он.