Джакарта, 7 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Китайская компания China Railway Group представила высокоскоростные поезда, которые вскоре будут поставлены в Индонезию. Об этом пишет China Daily.

KimonBerlin Китайский высокоскоростной поезд

К отправке в Индонезию подготовлено 11 комплектов сверхскоростных поездов и инспекционный состав. Они будут использоваться на железнодорожном участке, который соединит столицу Индонезии Джакарту и город Бандунг.

Поезда спроектированы и разработаны компанией CRRC Qingdao Sifang Co на базе китайских технологий сверхскоростных поездов Fuxing. Составы адаптированы к условиям эксплуатации в Индонезии.

Высокоскоростные поезда будут осуществлять перевозку пассажиров по 243-километровой линии со скорость 350 км в час. Это позволит сократить время поездки из Джакарты в Бандунг с трёх часов до 40 минут.