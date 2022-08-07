Кабул, , 09:44 — REGNUM Местные источники в уезде Андар провинции Газни (Афганистан) сообщают об атаке беспилотника в этом районе.

Около 18:00 6 августа район Чахар-Диваруезда Андар подвергся атаке беспилотника.

Подробностей атаке и пострадавших пока нет.

Официальные лица управления информации и культуры провинции Газни отрицают факт атаки и заявили, что группа по разминированию подорвала несколько оставшихся со времен войны материалов в этом районе.

Два дня назад жители некоторых районов провинции Пактика, прилегающих к уезду Андар провинции Газни, сообщили о патрулировании этого района беспилотниками.

В районе Чахар-Дивар района, где, по данным источников, находилась цель атаки беспилотника, находился лагерь иностранных войск и база армии предыдущего правительства. Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют этот лагерь в качестве административного центра уезда Андар.