Запорожье, Украина, , 09:41 — REGNUM Сотрудники ООН продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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«При этом сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ», — отметил он.

Мизинцев добавил, что обстрел Запорожской АЭС является не первой подобной провокацией на радиационно опасных объектах со стороны киевского режима. Также он предупредил, что в случае аварии на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

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