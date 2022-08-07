Посёлок городского типа Рашка, Сербия, 7 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ранее задержанная корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова отпущена в ночь на 7 августа властями Косово. Об этом 7 августа сообщает указанная газета.

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«Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границей. Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент российская журналистка находится на связи с посольством России в Сербии. При этом указывается, что Асламова рассказала, что задержавшие её в Косово говорили, что её могут обменять на американцев или выдать киевскому режиму.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», — приводит слова журналистки издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полицейские Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову якобы по подозрению в шпионаже.