Кош-Агачский район, Алтай, , 09:39 — REGNUM В Республике Алтай избрали меру пресечения главному врачу Кош-Агачской районной больницы Павлу Решетову, которого обвиняют в получении крупной взятки. Решением суда медик заключён под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, возглавлявший тогда Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил от учредителя ООО «Данарт» 400 тыс. рублей. Взамен он способствовал заключению с фирмой госконтракта на покупку медицинского оборудования.

«Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившими взятку от предпринимателей в размере 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей», — добавили в управлении.

Как отмечается, Павел Решетов свою вину не признал. Остальные фигуранты дали признательные показания, в связи с чем им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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