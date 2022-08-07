Донецк, , 09:37 — REGNUM Житель Донецка получил ранения, подорвавшись мине «Лепесток». Об этом 7 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«Утром на противопехотной мине «Лепесток» во дворе частного дома по адресу: ул. Добронравова, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 г. р.», — отметил он.

Пострадавшего госпитализировали.

По состоянию на 08:00 мск 7 августа общее количество подорвавшихся на запрещённых противопехотных минах «Лепесток» мирных жителей ДНР выросло до 29, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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