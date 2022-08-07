Кызыл, , 09:31 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших четыре ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Новые носители зарегистрированы в Кызыле, Кызылском, Дзун-Хемчикском, Пий-Хемском, Овюрском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 175.

«На лечении находится 317 человек, в том числе на стационарном — 70. Полный вакцинальный курс прошли 110 237 человек, коллективный иммунитет в республике по данным портала стопкоронавирус. рф составил 14,4%», — отметили в ведомстве.