Донецк, 7 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. По состоянию на 08:00 7 августа общее количество подорвавшихся на запрещённых противопехотных минах «Лепесток» мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) выросло до 29. Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По состоянию на 08:00 7 августа в республике зарегистрировано уже 29 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе ребенка, на минах ПФМ-1 «Лепесток», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что один из пострадавших от взрыва мины «Лепесток» позднее скончался в больнице.

Отметим, в конце прошлой недели вооружённые украинские формирования начали путём ракетных обстрелов активно разбрасывать указанные мины по территории Донецка.