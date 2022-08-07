Иерусалим, , 09:20 — REGNUM Израильская армия в рамках операции «Рассвет» нанесла удар по туннелю «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), спроектированному для проникновения на территорию Израиля. Об этом 7 августа сообщает The Jerusalem Post.

«Утром в воскресенье истребители армии обороны Израиля нанесли удар по туннелю террористической организации «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечается в сообщении.

Туннель не заходил на территорию Израиля.

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