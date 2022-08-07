Донецк, 7 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 312 единиц боеприпасов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«На донецком направлении противник применял — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк. На ясиноватском — артиллерия 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — артиллерия 155 и 122 мм, минометы 120 мм», — отмечается в сообщении. Под огнем ВСУ оказались районы тринадцати населенных пунктов ДНР: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский, Петровский районы), Металлист, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Железная Балка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.