Москва, , 09:15 — REGNUM О героизме и мужестве старшины Хайдара Тимганова, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 7 августа в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что старшина с первых дней спецоперации занимается фортификационным оборудованием блокпостов, разминированием зданий и инженерной разведкой путей движения войск ВС РФ.

Кроме того, указывается, что во время ожесточённых боёв украинские нацисты терпели поражение, несли потери и из-за этого отступали вглубь территории. При этом они минировали пути к ранее захваченными ими населённым пунктам и социально значимые объекты инфраструктуры.

Помимо того, отмечается, что в ходе инженерной разведки Тимганов обнаружил девять растяжек врага, которые успешно уничтожил. Также он выявил места размещения двух минометных расчетов украинских националистов, после чего передал данные вышестоящему командованию и эти расчеты ВСУ были уничтожены артиллерийским ударом.

«Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой Хайдар Тимганов обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что помощь Запада пропадает на Украине, так и не попадая на фронт, а страны, оказывающие ее, не в состоянии контролировать использование.