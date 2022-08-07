Оренбург, , 09:15 — REGNUM Министерство культуры Оренбургской области занялось созданием музея современного искусства в столице региона. Об этом сообщила глава регионального министерства культуры Евгения Шевенко агентству ТАСС.

Набор художника (сс) Andrian Valeanu

Новый музей планируют разместить в центре Оренбурга — в бывшем здании комендантского управления XVIII века постройки. Соответствующее заключение госэкспертизы должно быть получено до конца 2022 года.

В региональном министерстве культуры планируют приступить к созданию музея сразу после получения заключения. Более 200 миллионов рублей на эти цели заложено в бюджет Оренбургской области на 2022–2024 годы.

Центральным элементом нового музея станет авторская галерея заслуженного художника России Юрия Рысухина. В музее также будут расположены мастерские для молодых художников, общая площадь культурного объекта превысит 2 тысячи квадратных метров.