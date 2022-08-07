Донецк, 7 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР.