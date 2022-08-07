Донецк, 7 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР.