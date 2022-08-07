Вашингтон, 7 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. «Сверхтяжёлые времена» ожидают Украину, Европейский союз и Россию. Такое мнение 6 августа высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в ходе беседы с украинским телеканалом ТСН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Я считаю, что эта зима будет тяжелой для всех: Европы, Украины и также для России. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами», — сказал он.

Также Волкер указал, что власти ЕС ведут подготовку к будущей зиме, пытаясь понять, как они её переживут.

При этом экс-спецпредставитель Госдепа добавил, что, по его мнению, тяжёлые времена ещё впереди, так как спецоперация Вооружённых сил РФ по и демилитаризации и денацификации Украины может продолжиться в 2023 году.

«Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского, чья политическая карьера завершается, может ожидать трагический конец.