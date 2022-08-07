Тайбэй, 7 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань. Об этом 7 августа сообшили в МИД острова. Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем замминистра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного 5-дневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», — отмечается в сообщении.

Делегация намерена, в частности, встретиться с представителями Министерства транспорта и посетить производство электробусов.