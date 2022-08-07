Донецк, , 08:52 — REGNUM Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:40 — н.п. Ласточкино — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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