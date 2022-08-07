Москва, 7 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Москве действует оранжевый уровень опасности — пятый день подряд. Об этом 7 августа объявил Гидрометцентр РФ.

blinkingplanetary Гроза. Молния

Причиной для объявления предпоследнего уровня погодной опасности 7 августа станет мощный ливень, который будет продолжаться с 15:00 мск до полуночи. Ливень будет сопровождаться грозами, градом, а также порывами ветра до 18−23 м/с.

В области местами скорость ветра будет достигать 25 м/с.

При этом до начала ливня в мегаполисе и области ожидается сильная жара — до +29 градусов. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.