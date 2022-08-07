Нижний Новгород, , 08:45 — REGNUM Выпуск городских автобусов нового поколения Citymax 9 стартует в конце 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Производственная площадка «Группы ГАЗ» Gazgroup.ru

Производство новой модели будет запущено на Павловском автобусном заводе. В компании отметили, что инвестиции в запуск производства этой модели составили 1,78 млрд рублей.

Новая модель Citymax 9 относится к автобусам среднего класса. На первом этапе будут выпускаться автобусы с дизельными двигателями, далее появятся версии с газовыми и электрическими моторами. Отмечается высокий уровень локализации производства, который составит около 90% для версии с двигателем ЯМЗ-534.

Длина Citymax 9 составляет 9 метров, общая вместимость — 77 пассажиров. Характерной особенностью новой модели является общая большая площадь низкого пола, широкое остекление и специальные места и подъёмники для инвалидных колясок.

«Citymax 9 открывает принципиально новую линейку автобусов, которую «Группа ГАЗ» будет развивать в ближайшие годы… Это высокотехнологичные, красивые, современные автобусы, которые будут способствовать созданию комфортной городской среды», — отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

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