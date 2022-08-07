Саратов, , 08:45 — REGNUM В Саратове волонтеры-зоозащитники сообщили полиции, что в подпольном приюте для животных в антисанитарных условиях проживает маленькая девочка. Об этом 7 августа пишет «АиФ».

По данным волонтеров, в приюте для собак и кошек владелица содержит животных «в ужасных условиях», а вместе с ней в доме проживает и 9-летняя дочь.

Ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, в отношении матери составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.