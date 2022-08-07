Иркутск, , 08:38 — REGNUM В Иркутск 6 августа прибыла группа детей из Донецкой Народной Республики. Остаток лета они проведут в оздоровительном лагере на Байкале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.

Байкал vendis_an

Всего в регион прибыло 22 ребёнка с тремя сопровождающими. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что они постараются, чтобы поездка принесла детям только самые приятные впечатления.

В лагере для гостей составлены программа с творческими, спортивными и интеллектуальными мероприятиями, посещением нерпинария и экскурсией по Иркутску.

«Чтобы дети не замерзли на Байкале, сотрудники министерства приобрели для детей новую обувь и теплую одежду. Предварительно мы выяснили предпочтения и размеры каждого ребенка. Также подготовим их к школе», — отметил глава минсоцразвития области Владимир Родионов.