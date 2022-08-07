Вашингтон, 7 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сумел реализовать свою стратегию, «развязав энергетическую войну», в результате которой с помощью высоких цен на газ в преддверии зимы якобы намерен сменить правительства в Европе и расколоть единство страны Запада. Такие утверждения содержатся в опубликованной 6 августа изданием Wall Street Journal статье журналистов Дэниела Ергина и Майкла Стоппарда.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе», — написали авторы публикации.

При этом они добавили, что российский лидер, как они считают, не скрывал такой стратегии, изложив её на экономической конференции в Санкт-Петербурге в июне, указав, что из-за высоких цен жители Европы «проголосуют за свои больные кошельки», в результате чего к власти в европейских странах придут популистские партии.

Также утверждается, что такая смена правительств в Европе на более удобные и поддерживающие спецоперацию Вооружённых сил РФ по денацификации Украины якобы является конечной стратегией президента России.

Кроме того, указывается, что, по мнению авторов, такая стратегия уже сработала и в Италии правая партия вышла из правящей коалиции из-за выросших цен на жизнь для итальянцев, а премьер-министр страны Марио Драги, поддерживавший киевский режим, подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» переходит на отечественную платформу RuTubе, так как компания Google уведомила о блокировке её YouTube-канала.