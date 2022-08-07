Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Помощь Запада пропадает на Украине, так и не попадая на фронт, а страны, оказывающие ее, не в состоянии контролировать использование. Об этом рассказывается в документальном фильме Arming Ukraine («Вооружая Украину») американского телеканала CBS.

Оружие и деньги

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В фильме высказываются подозрения в том, что значительная часть вооружений оседает на черном рынке, и лишь только 30% оказываются у ВСУ. Остальное же может попасть «в неправильные руки».

Один из героев фильма, глава волонтерской организации «Синее и желтое» Джонас Охман указал на коррупцию, мешающую отслеживанию западной помощи. Это подтверждает старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера.