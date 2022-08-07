Вашингтон, 7 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Пользователи Twitter после сообщения о соглашении президентов РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о торговле в рублях предрекли крах доллара после вступления в силу этого договора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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Так, пользователь @Aurorachild полагает, что «доллару конец», а Путин и Эрдоган «только что помогли ему рухнуть». @AlienoGentile согласился, отметив, что переход на торговлю в рублях между Москвой и Анкарой является существенной проблемой для НАТО.

«Путин и Эрдоган творят историю, Европа в конце концов примет рубль. Мир готовится к дефициту доллара. Эти усилия заслуживают похвалы», — добавил @Tamer61 460 641.

6 августа Эрдоган сообщил, что РФ и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. Он также обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» — и уже пять банков страны работают над этим.