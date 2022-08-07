Чита, , 08:27 — REGNUM В Забайкальском крае 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совращении 12-летнего ребёнка. Преступление было совершено 12 лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Учитель-педофил Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия

По данным следствия, в 2010 году фигурант совершил развратные действия против потерпевшего, после чего скрылся и с тем пор находился в розыске. Обвиняемый был задержан совместными усилиями следователей и полицейских.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.