Приштина, , 08:22 — REGNUM Полицейские самопровозглашенного Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову якобы по подозрению в шпионаже. Об этом 6 августа сообщил глава МВД самопровозглашенного края Джеляль Швецла на своей странице в одной из соцсетей.

Задержание Oregon Department of Transportation

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову», — написал он в своём сообщении.

Также Швецла утверждает, что несколько стран сообщили, что Асламова якобы вела разведывательную деятельность «под видом журналиста». В то же время он не приводит каких-либо убедительных доказательств таких обвинений.

Кроме того, глава МВД самопровозглашенного Косово указал, что попытка российской журналистки въехать на территорию края в момент обострения в нём якобы «доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что журналистка газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова не выходила на связь после своего задержания на погранпереходе на севере непризнанного Косова.