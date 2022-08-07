Донецк, 7 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:00 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов.