Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Испытательный запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion, разработанных для американской лунной программы «Артемида», запланирован на конец августа 2022 года. Об этом сообщает Space.com.

Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System) Nasa.gov

В национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что ракета-носитель и корабль будут выведены на стартовый комплекс космического центра Кеннеди. При успешном прохождении всех предстартовых проверок испытательный запуск может состояться 29 августа.

Предстоящий пуск станет первым для ракеты-носителя SLS и корабля Orion. Планируется, что космический корабль в беспилотном режиме проведёт около трёх недель в космосе. Часть этого времени корабль проведёт на ретроградной орбите Луны. При успешном завершении этой миссии следующий полёт должен пройти с экипажем на борту.

Ракета SLS и корабль Orion разработаны для американской программы «Артемида», предусматривающей пилотируемые полёты к Луне. Ранее в NASA неоднократно переносили сроки первого запуска из-за технических проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA выявили перерасход средств по проекту для лунной программы