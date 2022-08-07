Вашингтон, , 08:10 — REGNUM В течение ближайших месяцев странам Европы, скорее всего, придётся бороться с государствами Азии за сжиженный природный газ (СПГ) из России. Об этом 7 августа пишет газета Wall Street Journal.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, как считают авторы статьи, для европейских государств ситуация в этом вопросе будет ухудшаться по мере приближения зимних холодов.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», — указывается в публикации.

Также указывается, что в результате падения уровня жизни жителей Европы произойдёт ухудшения их отношения к поддержке киевского режима в странах Евросоюза, а к власти могут прийти правительства, которые разрушат коалицию Запада, что якобы является конецной целью президента России Владимира Путина.

При этом в качестве примера приводится Италия, где в июле правая партия вышла из правящей коалиции и премьер-министр страны Марио Драги подал в отставку.

«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», — также поясняется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что немецкие пенсионеры уедут на зиму в тёплые страны, чтобы не платить огромные деньги за отопление.