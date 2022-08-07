Москва, 7 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Доноры могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы проводить ребёнка в школу без тревог. Об этом сообщила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«По закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Впрочем, его можно сделать выходным. Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября», — цитирует Голованову РИА «Новости».

Кроме донорства, можно обратиться к работодателю с заявлением на отпуск без сохранения заработной платы, или приурочить плановый оплачиваемый отпуск ко Дню знаний. Помимо этого, эксперт предлагает вариант отгула за выполненную ранее сверхурочную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, закрепляющий право родителей взять выходной и проводить ребенка в школу, был внесён в Госдуму РФ в августе 2020 года.