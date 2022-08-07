Донецк, , 08:07 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 07:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР