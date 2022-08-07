Донецк, 7 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 07:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР.