Донецк, , 08:04 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека, еще 8 — ранены. Об этом 7 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«За минувшие сутки, с 08:00 6 августа до 08:00 7 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения, из них 5 подорвались на мине ПФМ-1», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сделанные украинской стороной на Кипре беспилотники использовались ОБСЕ, и могли быть задействованы ею для передачи Киеву разведданных ВСУ о военных ДНР и ЛНР. Такое мнение 6 августа высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин в своём телеграм-канале.

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