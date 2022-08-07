Тайбэй, 7 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла с пятидневным визитом на Тайвань. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба администрации острова в Twitter.

Nat КНР и Тайвань

«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», — сказано в публикации.

Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) уточняло, что в ходе визита литовская делегация планирует встречу с представителями министерства транспорта, а также посетит предприятие, выпускающее электробусы.

Напомним, после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня произошло обострение взаимоотношений между Литвой и Китаем. МИД Китая выразил протест правительству Литвы, а позднее понизил уровень дипломатических отношений с Вильнюсом до уровня поверенного в делах.