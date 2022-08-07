Ханты-Мансийск, , 08:04 — REGNUM Ил-76 вылетел из Московской области в Ханты-Мансийский автономный округ для борьбы с природными пожарами. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба МЧС по Югре.

Лесной пожар skeeze

Ил-76 может принять 42 тонны воды. Предполагается, что он поможет тушить пожары в Октябрьском и Березовском районах, где с огнём уже борется самолёт-амфибия Бе-200.

По данным Авиалесоохраны, на 7 августа в Ханты-Мансийском автономном округе действуют 23 пожара на площади 3420 га. В регионе введён режим ЧС.