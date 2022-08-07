Москва, , 07:47 — REGNUM По итогам первым семи месяцев 2022 года в России продано на 37,5% больше электрических автомобилей, чем за этот же период предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Электромобиль

В июле текущего года жители России приобрели 137 новых электромобилей, что на 29,7% меньше, чем в июле 2021 года. По итогам семи месяцев 2022 года на российском рынке зафиксирована положительная динамика продаж электромобилей.

С января по июнь в России приобрели 1415 тысяч автомобилей с электрическими двигателями. В годовом исчислении рост продаж составил 37,5%.

При этом доля электромобилей в общем объёме автопродаж в России остаётся незначительной, несмотря на сокращение рынка. За первую половину 2022 года на российском рынке продано 352,1 тыс. легковых авто. В сравнении с первым полугодием 2021 года продажи сократились на 56%.

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