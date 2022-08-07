Санкт-Петербург, , 07:44 — REGNUM Слегка подсоленная, минеральная вода комнатной температуры в жару помогает возместить потерю солей, которые выходят у человека с потом. Об этом сообщила агентству «Прайм» ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.

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Специалист утверждает, что малосолёная, богатая минералами вода возмещает потерю солей и микроэлементов в организме. Но ни в коем случае нельзя ею злоупотреблять, и нужно учитывать состояние сердечно-сосудистой системы и наличие таких заболеваний, как патология почек, гипертония или ишемическая болезнь сердца.

«При этих патологиях ограничьте употребление солей», — отмечает эксперт.

Лидия Сопрун советует в день употреблять 2,5 литра воды, включая ту, что находится в пище и напитках. В случае жары дневную норму можно увеличить до 3,5 литра, а при физической нагрузке — до четырёх литров и больше.