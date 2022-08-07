Лондон, 7 августа, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Отдых в Шотландии намерена прервать королева Великобритании Елизавета II ради личной встречи с новым премьер-министром. Об этом 7 августа сообщает Daily Mail.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

Назначение премьер-министра Соединённого Королевства является личной прерогативой королевы Елизаветы II. Уточняется, что свой отдых британский монарх прервёт ненадолго, после встречи с новым премьер-министром и представления его правительству она снова вернётся в замок Балморал в Шотландии.

Отмечается, что обычно королева не покидает свою резиденцию в Шотландии раньше октября, но в этом году она сделает исключение. принимая во внимание все обстоятельства.

В настоящее время в Великобритании проходит второй этап выборов нового премьер-министра страны и одновременно лидера правящей Консервативной партии. Рядовым членам партии, которых в стране около 180 тысяч, предстоит сделать выбор в пользу одного из кандидатов на пост главы правительства. На сегодняшний день борьба идёт между действующим главой МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-главой британского минфина Риши Сунаком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании отложили начало почтового голосования за нового премьер-министра страны из-за риска взлома сайта.