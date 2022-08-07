Лондон, , 07:42 — REGNUM Запад намеренно затягивает поставки военной помощи на Украину из-за опасений конфликта России и НАТО, который приведёт к ядерной войне. К такому выводу приходят авторы британской газеты The Economist.

НАТО

По мнению авторов издания, США опасаются, что Россия нанесёт удар по НАТО или прибегнет к ядерному оружию. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что не допустит третьей мировой войны, а государство не станет применять ядерное оружие. Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал начало новой гонки вооружений в мире.

В КНР ядерный потенциал США признали угрожающим международной безопасности. Глава МИД КНР заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая оружие неядерным державам.