Донецк, , 07:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:15 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР снарядами и минами.

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