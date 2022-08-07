Донецк, , 07:34 — REGNUM Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР снарядами и минами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. (южное): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм. 07:10 — н.п. Озаряновка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска выпустили по Донецку в ДНР 13 снарядов.

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