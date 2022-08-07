Донецк, , 07:29 — REGNUM Украинские войска выпустили по Донецку в ДНР 13 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

ВСУ 7th Army Training Command

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:10 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм. 06:25 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранеет ВСУ обстреляли город Алчевск Луганской народной республики (ЛНР).

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