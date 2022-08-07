Москва, , 07:23 — REGNUM Власти США готовы пойти на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер из заключения в России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.

Бриттни Грайнер УГМК

«Мы намерены принять экстраординарные меры… чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение», — цитирует Жан-Пьер РИА «Новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданку США Бриттни Грайнер Химкинский городской суд приговорил 4 августа к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Вашингтон предложил обменять её на заключённого в США российского гражданина Виктора Бута. Однако за него власти США предлагают вместе с Грайнер передать им и Пола Уилана, который приговорён за шпионаж к 16 годам заключения.

Читайте ранее в этом сюжете: Американка Грайнер получила девять лет колонии в России